Дивеев: в чемпионской гонке РПЛ болел за «Динамо», это братская команда

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что болел за «Динамо» в чемпионской гонке прошлого сезона.

«Я хотел, чтобы «Динамо» выиграло. У них были шансы. Почему за них? Ну, братская команда. Мы победили «Зенит» и дали им шанс быть на первом месте», — сказал Дивеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, что в последнем туре «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке.

Ранее Беглов поздравил «Зенит» с новым чемпионским титулом.