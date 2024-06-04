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Газзаев: категорически против назначения Николича в ЦСКА

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Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о назначении Марко Николича на пост главного тренера армейского клуба.

«Крайне отрицательно отношусь к назначению Николича. Я категорически против. Какое отношение он имеет к ЦСКА? Никакого. В нынешней ситуации следовало дать работать Игнашевичу. Это молодой и перспективный тренер», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

4 июня ЦСКА объявил о назначении Николича на пост главного тренера.

Минувший сезон сербский специалист провёл в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок ОАЭ в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали первенства.

Николич уже работал в России, в московском «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали первенства.

Ранее Круговой официально стал игроком ЦСКА.

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