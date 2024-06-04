Эдвардс: наш поединок с Махачевым — это серьёзный вызов для каждого

Обладатель титула UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс высказался о поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам только что провёл свою первую защиту против настоящего легковеса. Мне кажется, что ему предстоит провести ещё несколько поединков в лёгком весе, прежде чем он сможет подняться в полусредний вес. Наш поединок — это серьёзный вызов для каждого из нас», — приводит слова Эдвардса Sky Sports.

2 июня Махачев победил Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее Чендлер похвалил Махачева за победу над Порье.