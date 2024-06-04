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В ПСЖ недовольны словами Мбаппе о клубе

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В ПСЖ остались недовольны словами бывшего нападающего Килиана Мбаппе.

«Это было низко. Нассер Аль-Хелаифи никогда не диктовал команде никаких условий. Луис Энрике даже сам об этом говорил, но, несмотря на это, Мбаппе что-то говорит, а все остальные воспринимают это как правду», — приводит слова источника Le Parisien.

3 июня «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.

Игрок присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.

25-летний француз выступал за ПСЖ с 2017 по 2024 год. В составе команды он стал шестикратным чемпионом Франции. За этот период Мбаппе забил 256 мячей и отдал 108 голевых передач в 308 матчах.

Ранее сообщалось, что зарплата Мбаппе в «Реале» составит €30 млн в год.

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