Президент «Барселоны» — о переходе Мбаппе в «Реал»: наша философия мне нравится больше
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«Как ни крути, это не очень хорошие новости. Что касается Мбаппе, то мне больше нравится наша спортивная философия — формирование команды из воспитанников. Я уважаю то, что делают соперники, но придерживаюсь нашей философии», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Третьего июня «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.
Игрок присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.
25-летний француз выступал за ПСЖ с 2017 по 2024 год. В составе команды он стал шестикратным чемпионом Франции. За этот период Мбаппе забил 256 мячей и отдал 108 голевых передач в 308 матчах.
Ранее сообщалось, что зарплата Мбаппе в «Реале» составит €30 млн в год.