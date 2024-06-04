Президент «Барселоны» — о переходе Мбаппе в «Реал»: наша философия мне нравится больше

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о переходе нападающего Килиана Мбаппе в «Реал».

«Как ни крути, это не очень хорошие новости. Что касается Мбаппе, то мне больше нравится наша спортивная философия — формирование команды из воспитанников. Я уважаю то, что делают соперники, но придерживаюсь нашей философии», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Третьего июня «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.

Игрок присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.

25-летний француз выступал за ПСЖ с 2017 по 2024 год. В составе команды он стал шестикратным чемпионом Франции. За этот период Мбаппе забил 256 мячей и отдал 108 голевых передач в 308 матчах.

Ранее сообщалось, что зарплата Мбаппе в «Реале» составит €30 млн в год.