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Медведева: вспомнила, что я фигуристка, и решила прыгнуть одинарный аксель

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила, почему решила прыгнуть одинарный аксель во время легкоатлетического забега на Никольской.

«Классно! Мне понравилось! Здесь очень здоровская атмосфера, очень тёплая публика. Я вспомнила, что я фигуристка, и решила прыгнуть одинарный аксель. Потому что могу. (Смеётся.) Это была спонтанная импровизация», — цитирует Медведеву «Чемпионат».

Первое место заняла телеведущая и блогер Helena Yes (10,30 секунды). На втором расположилась блогер и певица Милана Хаметова (11,28). Тройку замкнула Медведева (14,25).

Фигуристка является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выигрывала чемпионаты мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

С 2020 года спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.

Ранее Медведева призналась, что набрала вес из-за стресса после Олимпиады-2018.

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