Медведева: вспомнила, что я фигуристка, и решила прыгнуть одинарный аксель

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила, почему решила прыгнуть одинарный аксель во время легкоатлетического забега на Никольской.

«Классно! Мне понравилось! Здесь очень здоровская атмосфера, очень тёплая публика. Я вспомнила, что я фигуристка, и решила прыгнуть одинарный аксель. Потому что могу. (Смеётся.) Это была спонтанная импровизация», — цитирует Медведеву «Чемпионат».

Первое место заняла телеведущая и блогер Helena Yes (10,30 секунды). На втором расположилась блогер и певица Милана Хаметова (11,28). Тройку замкнула Медведева (14,25).

Фигуристка является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выигрывала чемпионаты мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

С 2020 года спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.

Ранее Медведева призналась, что набрала вес из-за стресса после Олимпиады-2018.