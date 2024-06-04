Мбаппе: в ПСЖ мне сказали прямо в лицо, что я больше не буду играть за клуб
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«Мне сказали прямо в лицо, что я больше не буду играть за клуб. Луис Энрике и Луиш Кампуш поддерживали меня. Без них я бы не выходил на поле даже одной ногой. Это правда. Я всегда получал признание от тренера и спортивного директора», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.
3 июня «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.
Игрок присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.
25-летний француз выступал за ПСЖ с 2017 по 2024 год. В составе команды он стал шестикратным чемпионом Франции. За этот период Мбаппе забил 256 мячей и отдал 108 голевых передач в 308 матчах.
Ранее сообщалось, что зарплата Мбаппе в «Реале» составит €30 млн в год.