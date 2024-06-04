Анелька: Мбаппе будет трудно превзойти Роналду

Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька высказался о переходе нападающего Килиана Мбаппе в «Реал».

«Ему будет трудно превзойти то, чего достиг Криштиану Роналду. Это зависит только от него, будет ли он иметь такую же статистику. Но давайте прекратим думать, что он должен оставить свой след в истории. Он уже это сделал», — приводит слова Анелька AS.

3 июня «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.

Игрок присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в Лиге чемпионов.