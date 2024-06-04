Масалитин — о форме Кругового: он это время не на курорте провёл
«Он это время не на курорте провёл, а был включён в тренировочный процесс. Да, у него был другой уровень игры и сопротивления, но сейчас у него есть время потренироваться с ЦСКА. Его раскрытие напрямую зависит от Николича», — цитирует Масалитина «Спорт-Экспресс».
4 июня Круговой официально стал игроком ЦСКА.
Напомним, что 26-летний Круговой подписал контракт с армейским клубом до 2028 года.
Ранее ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера.