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Масалитин — о форме Кругового: он это время не на курорте провёл

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение касательно формы защитника Данила Кругового.

«Он это время не на курорте провёл, а был включён в тренировочный процесс. Да, у него был другой уровень игры и сопротивления, но сейчас у него есть время потренироваться с ЦСКА. Его раскрытие напрямую зависит от Николича», — цитирует Масалитина «Спорт-Экспресс».

4 июня Круговой официально стал игроком ЦСКА.

Напомним, что 26-летний Круговой подписал контракт с армейским клубом до 2028 года. 

Ранее ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера.

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