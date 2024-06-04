Протас: об игре с Овечкиным в одном звене буду рассказывать детям

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался об игре с форвардом Александром Овечкиным.

«То, что я играл с Александром Овечкиным в одном звене, — останется в памяти на всю жизнь. Такое можно будет детям рассказывать. Он действительно величайший хоккеист, один из лучших снайперов в истории этой игры. Это было для меня очень значимым событием», — цитирует Протаса Sport5.by.

В регулярном чемпионате Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31 + 34) очков по системе «гол + пас». В плей-офф он сыграл во всех четырёх матчах серии первого раунда, но не отметился результативными действиями.

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