Агент Тюкавина: «Зенит» может предложить €5 млн в год, и я гарантирую — мы туда не поедем

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

«Есть предложения от 15—16 клубов, раскрывать не буду. «Зенит»? Давайте скажу так, и тема закроется: в России мы ни в один клуб не перейдём. «Зенит» может нам предложить зарплату €5 млн в год, и я тебе гарантирую: мы туда не поедем. В России только «Динамо», либо нигде», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В прошлом сезоне 21-летний игрок провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал десять передач. Его контракт с клубом действует до 2028 года.

«Динамо» по итогам сезона заняло третье место в РПЛ. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали турнира достались «Краснодару».

Ранее Тюкавин заявил, что не верит в проклятие «Динамо».