Дюков заявил, что футбол в России является самым популярным видом спорта

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о популярности разных видов спорта в России.

«На основе чего делаются такие выводы? Это данные компании Mediascope, которая делает подобного рода исследования, причём не только в сфере футбола и спорта», — сказал Дюков «РБ Спорту».

Дюков отметил, что слова представителей хоккея и фигурного катания о лидерстве по популярности именно их видов спорта можно проверить статистикой и доказать обратное.

«Во-первых, есть Mediascope, который может ответить на этот вопрос. Есть данные соцсетей. Есть показатели просмотров футбола, в том числе на федеральных каналах, на «Матч ТВ». Футбол занимает лидирующие позиции. Футбол — вид спорта номер один в стране? Это так. Я это вижу», — сказал он.

По словам Дюкова, примечательно то, что наиболее популярным является российский футбол, по просмотрам с которым не может конкурировать даже Лига чемпионов.

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