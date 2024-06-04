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Генсек РФС: сообщили ФИФА, что нужна конкретика по возвращению российских команд

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о посещении конгресса Международной федерации футбола (ФИФА).

Митрофанов отметил, что во время мероприятия больше контактов было с представителями ФИФА, нежели с УЕФА. В частности речь шла о сборной России U-17, которая сначала была допущена к международным турнирам, однако затем данное решение было заморожено. 

«Мы сказали, что нам нужна конкретика. Нам нужно понимать, в какие сроки какая сборная вернётся. Одно дело — отстранение на конкретный период. Это всё равно плохо, но ваш горизонт планирования на несколько лет позволяет проводить работу и готовиться к соревнованиям. Бессрочно, до особого распоряжения — это совсем неправильно. Коллеги сказали, что они очень переживают и ищут пути решения. Мы мотивируем их к тому, чтобы они вернулись с ответом как можно скорее», — сказал Митрофанов «Спорт-Экспрессу».

26 апреля глава РФС Александр Дюков сообщил, что на данный момент диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций по возвращению российских команд на международные турниры стоит на паузе, существует вероятность смены конфедерации российской стороной.

Ранее стало известно, что исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций.

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