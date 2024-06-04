RT в Telegram
Подпишись

«Спартак» отказался от идеи создания мужской команды в Единой лиге в следующем сезоне

Короткая ссылка
«Спартак» принял решение отказаться от идеи наличия мужской команды в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне.

Несмотря на это, существует вероятность, что красно-белые будут представлены в женском баскетболе, а также в дисциплине 3х3, сообщает «Чемпионат».

В мае появилась информация, согласно которой руководство столичных клубов «Руна» и МБА заинтересовано в переименовании команд и уже общалось с представителями общества «Спартак».

Сегодня, 4 июня, стало известно, что «Руна» временно приостанавливает участие мужских команд в Единой лиге ВТБ и Суперлиге.

«Спартак» существовал с 1993 по 2000 год. Наилучшим результатом команды в чемпионате России является четвёртое место в сезоне-1998/99.

Ранее УНИКС обыграл ЦСКА, продлив финальную серию Единой лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить