«Спартак» отказался от идеи создания мужской команды в Единой лиге в следующем сезоне
Несмотря на это, существует вероятность, что красно-белые будут представлены в женском баскетболе, а также в дисциплине 3х3, сообщает «Чемпионат».
В мае появилась информация, согласно которой руководство столичных клубов «Руна» и МБА заинтересовано в переименовании команд и уже общалось с представителями общества «Спартак».
Сегодня, 4 июня, стало известно, что «Руна» временно приостанавливает участие мужских команд в Единой лиге ВТБ и Суперлиге.
«Спартак» существовал с 1993 по 2000 год. Наилучшим результатом команды в чемпионате России является четвёртое место в сезоне-1998/99.
Ранее УНИКС обыграл ЦСКА, продлив финальную серию Единой лиги.