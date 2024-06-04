«Спартак» отказался от идеи создания мужской команды в Единой лиге в следующем сезоне

«Спартак» принял решение отказаться от идеи наличия мужской команды в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне.

Несмотря на это, существует вероятность, что красно-белые будут представлены в женском баскетболе, а также в дисциплине 3х3, сообщает «Чемпионат».

В мае появилась информация, согласно которой руководство столичных клубов «Руна» и МБА заинтересовано в переименовании команд и уже общалось с представителями общества «Спартак».

Сегодня, 4 июня, стало известно, что «Руна» временно приостанавливает участие мужских команд в Единой лиге ВТБ и Суперлиге.

«Спартак» существовал с 1993 по 2000 год. Наилучшим результатом команды в чемпионате России является четвёртое место в сезоне-1998/99.

Ранее УНИКС обыграл ЦСКА, продлив финальную серию Единой лиги.