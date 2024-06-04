Буклов рассчитывает на благосклонность Дегтярёва в вопросе развития художественной гимнастики
«Минспорт просит международную историю показать соревнования и только потом предлагает сформировать сборную команду страны, если будут международные соревнования. Но получается замкнутый круг: так как мы влияем на развитие мировой художественной гимнастики и в своё время определили облик женской художественной гимнастики, то считаю, что должны», — сказал Буклов ТАСС.
Буклов отметил, что процесс шёл бы намного активнее, если бы у федерации была возможность присваивать звание мастера спорта, и добавил, что Дегтярёв может быть более благосклонен к организации, поскольку хорошо знаком с творчеством Ирины Винер и близок к художественной гимнастике.
Ранее Винер рассказала, почему некоторые атлеты боятся приезжать на Игры БРИКС.