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Буклов рассчитывает на благосклонность Дегтярёва в вопросе развития художественной гимнастики

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Член исполкома Всероссийской федерации художественной гимнастики Александр Буклов высказался относительно вопроса развития этого вида спорта в России.

«Минспорт просит международную историю показать соревнования и только потом предлагает сформировать сборную команду страны, если будут международные соревнования. Но получается замкнутый круг: так как мы влияем на развитие мировой художественной гимнастики и в своё время определили облик женской художественной гимнастики, то считаю, что должны», — сказал Буклов ТАСС.

Буклов отметил, что процесс шёл бы намного активнее, если бы у федерации была возможность присваивать звание мастера спорта, и добавил, что Дегтярёв может быть более благосклонен к организации, поскольку хорошо знаком с творчеством Ирины Винер и близок к художественной гимнастике.

Ранее Винер рассказала, почему некоторые атлеты боятся приезжать на Игры БРИКС.

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