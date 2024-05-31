Винер рассказала, почему некоторые атлеты боятся приезжать на Игры БРИКС

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, почему часть спортсменов боятся ехать в Россию для участия в предстоящих Играх БРИКС.

«Есть нюанс, что к нам боятся приезжать судьи, спортсмены, но это пока федерации главные. Когда будут клубы, всё изменится. На уровне России мы делаем всё, чтобы не останавливалось развитие гимнастики во всём мире. Мы решили и продвигаем свою идею, чтобы в соревнованиях участвовали клубы, а не федерации», — сказала Винер, слова которой приводит РИА Новости.

Напомним, что в середине апреля бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения. Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о наследии Игр БРИКС для мирового спорта.