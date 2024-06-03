«Матч ТВ»: Николич прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич может возглавить ЦСКА в ближайшее время.

Как сообщает «Матч ТВ», специалист думал над предложением армейского клуба и 3 июня согласился возглавить команду.

Последним местом работы Николича был эмиратский «Шабаб Аль‑Ахли», который он покинул 30 мая.

44-летний серб возглавлял московский «Локомотив» с 2020 по 2021 год.

3 июня ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова. Напомним, что специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.

По итогам прошедшего сезона армейский клуб занял шестое место на чемпионате России.

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