RT в Telegram
Подпишись

«Матч ТВ»: Николич прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Короткая ссылка
Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич может возглавить ЦСКА в ближайшее время.
«Матч ТВ»: Николич прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА
  • Gettyimages.ru
  • © Anatoliy Medved/BSR Agency

Как сообщает «Матч ТВ», специалист думал над предложением армейского клуба и 3 июня согласился возглавить команду.

Последним местом работы Николича был эмиратский «Шабаб Аль‑Ахли», который он покинул 30 мая.

44-летний серб возглавлял московский «Локомотив» с 2020 по 2021 год.

3 июня ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова. Напомним, что специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.

По итогам прошедшего сезона армейский клуб занял шестое место на чемпионате России.

Ранее Бабаев рассказал, когда ЦСКА объявит имя нового главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить