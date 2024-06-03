Бабаев рассказал, когда ЦСКА объявит имя нового главного тренера
«Имя нового главного тренера мы определим и объявим в ближайшее время», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».
3 июня ЦСКА объявил об увольнении Федотова. Напомним, что специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.
По итогам прошедшего сезона армейский клуб занял шестое место на чемпионате России.
По информации журналиста Ивана Карпова, фаворитом на пост главного тренера армейцев является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.
Ранее Сёмин назвал неожиданной отставку Федотова из ЦСКА.