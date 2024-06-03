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Бабаев рассказал, когда ЦСКА объявит имя нового главного тренера

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что имя нового главного тренера армейского клуба будет объявлено в ближайшее время.

«Имя нового главного тренера мы определим и объявим в ближайшее время», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

3 июня ЦСКА объявил об увольнении Федотова. Напомним, что специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.

По итогам прошедшего сезона армейский клуб занял шестое место на чемпионате России.

По информации журналиста Ивана Карпова, фаворитом на пост главного тренера армейцев является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.

Ранее Сёмин назвал неожиданной отставку Федотова из ЦСКА.

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