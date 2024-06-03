Мостовой — об отставке Федотова из ЦСКА: нет результата — ты сразу становишься плохим

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об увольнении главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Есть результат — ты хороший, нет результата — ты сразу становишься плохим. К сожалению, такова правда всех видов спорта. Здесь даже нечего гадать. ЦСКА занял шестое место, поэтому и уволили. Он занимал второе место с ЦСКА и выигрывал Кубок России — был на коне и все хотели видеть. Это нормальная история», — цитирует Мостового «Чемпионат».

3 июня ЦСКА объявил об увольнении Федотова. Напомним, что специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.

По итогам прошедшего сезона армейский клуб занял шестое место на чемпионате России.

По информации журналиста Ивана Карпова, фаворитом на пост главного тренера армейцев является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.

Ранее Бабаев рассказал, когда ЦСКА объявит имя нового главного тренера.