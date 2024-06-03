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Губерниев — об увольнении Федотова из ЦСКА: в команде была турбулентная атмосфера

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал увольнение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Я думаю, что это правильное решение. Кажется, что взаимодействия внутри команды с тренером и его штабом не было. Мне кажется, что все друг друга не понимали: тренерский штаб — игроков, руководство — тренеров и так далее. Совершенно очевидно, что в команде была турбулентная атмосфера», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

3 июня ЦСКА объявил об увольнении Федотова. Напомним, что специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.

По итогам прошедшего сезона армейский клуб занял шестое место на чемпионате России.

По информации журналиста Ивана Карпова, фаворитом на пост главного тренера армейцев является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.

Ранее Бабаев рассказал, когда ЦСКА объявит имя нового главного тренера.

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