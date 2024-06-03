Тренер чемпиона UFC Махачева заявил, что хотел бы увидеть его бой с Макгрегором

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, рассказал, что хотел бы увидеть бой россиянина с ирландцем Конором Макгрегором.

«Конор — парень, за или против которого хочется болеть, все хотят видеть его. Я хочу увидеть, как его побьёт Ислам. То, что Конор делает, привлекает большое внимание, поэтому для меня и Хабиба не будет ничего лучше, чем увидеть его бой с Исламом», — сказал Мендес на YouTube-канале Red Corner MMA.

2 июня Махачев победил Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее сообщалось, что Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе.