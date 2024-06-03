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Геркус: сборной Казахстана повезло с Черчесовым, а РПЛ — нет

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Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что Станислав Черчесов назначен на должность главного тренера сборной Казахстана.

«Жаль, что Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана. Сборной Казахстана повезло, а РПЛ — нет», — цитирует Геркуса «Чемпионат».

3 июня стало известно, что Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана. Об этом сообщила Казахстанская федерация футбола.

Напомним, что специалист работал в сборной России с 2016-го по 2021 год. Он покинул национальную команду после неудачного выступления на Евро-2020. Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».

Ранее Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Казахстана.

 

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