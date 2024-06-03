Геркус: сборной Казахстана повезло с Черчесовым, а РПЛ — нет
«Жаль, что Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана. Сборной Казахстана повезло, а РПЛ — нет», — цитирует Геркуса «Чемпионат».
3 июня стало известно, что Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана. Об этом сообщила Казахстанская федерация футбола.
Напомним, что специалист работал в сборной России с 2016-го по 2021 год. Он покинул национальную команду после неудачного выступления на Евро-2020. Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».
Ранее Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Казахстана.