Геркус: сборной Казахстана повезло с Черчесовым, а РПЛ — нет

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что Станислав Черчесов назначен на должность главного тренера сборной Казахстана.

«Жаль, что Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана. Сборной Казахстана повезло, а РПЛ — нет», — цитирует Геркуса «Чемпионат».

3 июня стало известно, что Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана. Об этом сообщила Казахстанская федерация футбола.

Напомним, что специалист работал в сборной России с 2016-го по 2021 год. Он покинул национальную команду после неудачного выступления на Евро-2020. Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».

Ранее Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Казахстана.