Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Казахстана

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал своё возможное назначение в национальную команду Казахстана.

«Много чего пишут о сборной Казахстана. Я это читаю, но я же здесь», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

По информации СМИ, экс-наставник национальной команды в скором времени может возглавить Казахстан.

Напомним, что специалист работал в сборной России с 2016-го по 2021 год. Он покинул национальную команду после неудачного выступления на Евро-2020.

Ранее Станислав Черчесов оценил перспективность российских футболистов.