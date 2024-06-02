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Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Казахстана

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал своё возможное назначение в национальную команду Казахстана.
Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Казахстана
  • РИА Новости

«Много чего пишут о сборной Казахстана. Я это читаю, но я же здесь», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

По информации СМИ, экс-наставник национальной команды в скором времени может возглавить Казахстан.

Напомним, что специалист работал в сборной России с 2016-го по 2021 год. Он покинул национальную команду после неудачного выступления на Евро-2020.

Ранее Станислав Черчесов оценил перспективность российских футболистов.

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