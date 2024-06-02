Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Казахстана
- РИА Новости
«Много чего пишут о сборной Казахстана. Я это читаю, но я же здесь», — цитирует Черчесова «Чемпионат».
По информации СМИ, экс-наставник национальной команды в скором времени может возглавить Казахстан.
Напомним, что специалист работал в сборной России с 2016-го по 2021 год. Он покинул национальную команду после неудачного выступления на Евро-2020.
Ранее Станислав Черчесов оценил перспективность российских футболистов.