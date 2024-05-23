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Черчесов: в России всегда были игроки, которые могут играть на хорошем уровне

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективность российских футболистов.

«Дело в том, что в России всегда были футболисты, которые могут играть на хорошем уровне. Другое дело, что они сами иногда хотят. Не бывает пожеланий. Должна ситуация созреть», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что специалист возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Он покинул национальную команду после неудачного выступления на Евро-2020.

Ранее Валерий Овчинников заявил, что руководство «Спартака» побоится назначить Черчесова.

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