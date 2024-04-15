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Овчинников считает, что руководство «Спартака» побоится назначить Черчесова

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Российский тренер Валерий Овчинников предположил, кто может заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».
Овчинников считает, что руководство «Спартака» побоится назначить Черчесова
  • РИА Новости

«Черчесова они не возьмут, побоятся. Если в команде сильные и футбольные руководители, то они не будут ничего бояться. Люди в «Спартаке» нефутбольные, они околофутбольные», — цитирует Овчинникова Betonmobile.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял команду с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее Франко Камоцци заявил, что Абаскалю не следовало становиться тренером.

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