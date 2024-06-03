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Костомаров: перед выходом на сцену во МХАТе дико волновался, а поднялся — и куда-то всё ушло

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что испытывал волнение перед выходом на сцену МХАТа.

«Когда мы снимали для документального фильма сцену в Большом театре, я на сцене не был, занавес не открывали, видимо, монтировали какие-то декорации, судя по звукам. Но то, что по нашему желанию в фактически пустом зале плавно включали огромную люстру на потолке и так же плавно её выключали, было впечатляюще. А вот во МХАТе я на сцену поднимался, да», — заявил фигурист RT.

Он также сравнил это чувство с выступлением на льду при полном зрительском зале.

«Прямо вот один в один. Пока сидел в зале, думал: сколько же артистов уже вышло, все же умеют говорить чётко, грамотно. Чувствуется, что не первый раз, в отличие от меня, это делают, что это их родная стихия. Дико волновался. А сам вышел — и куда-то всё волнение ушло. Какие-то очень правильные ощущения появились, как это бывало на льду: ты один, кругом зрители, все на тебя смотрят, и это доставляет колоссальное удовольствие», — поделился он.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

Ранее Костомаров рассказал, как после болезни смог вернуться на лёд.

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