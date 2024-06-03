⁠Костомаров: поначалу на коньках очень боялся упасть, без рук тебе не на что падать, разве что на локти

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как после болезни смог вернуться на лёд.

«Сначала держался за бортик. Потом потихонечку попытался ходить по льду, просто переставляя ноги. Как маленький ребёнок, которого первый раз выпустили на лед с пингвином. Макс Ставиский с Ильёй Авербухом с двух сторон меня держали, пытаясь что-то подсказывать: типа — попробуй почувствовать, как работают мышцы. Я даже почти обиделся: мол, чего вы со мной общаетесь, будто я вообще никогда в жизни не катался? Что я, звезда из шоу-бизнеса на льду, или кто?» — поделился фигурист с RT.

Он также признался, что в начале испытывал страх.

«Я очень боялся упасть, потому что без рук тебе не на что падать, разве что на локти. То есть, нечем даже как-то подстраховать себя. Именно тогда я вдруг реально понял, какой дикий страх испытывают те, кто приходил к нам на проект, вообще не умея кататься. Даже жалко их стало.

Всё, что тренируется, то развивается. Понятно, что сразу ничего не сделать. Но я довольно быстро начал чувствовать механику движений. Уже на второй тренировке я оттолкнулся от борта и попробовал на двух ногах изобразить «змейку». Как на лыжах, перенося вес с одной ноги на другую. И только на седьмой или восьмой тренировке мы с Оксаной начали пробовать скользить, держась за рук», — отметил он.

Костомаров также заявил, что ему пришлось поменять ботинок на размер больше, чтобы было удобнее надевать протез на него.

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