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Костомаров — о помощи: крёстный Скобрева, которому уже за 70, просто взял и перевёл деньги

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о материальной помощи близких после попадания в больницу.

«Вы знаете, есть много людей, которые предлагают свою помощь. А есть такие, кто осуществляет эту помощь, вообще ни о чём не спрашивая. Таких людей было немало. Например, крёстный Ивана Скобрева из Хабаровска, взрослый человек, которому уже за 70, без каких-либо разговоров просто взял и перевёл деньги. Я пытался отказываться, говорил: «Ничего не надо, Владимир Иванович, пожалуйста. У меня всё есть, мы всё оплатим». Он же сказал: «Пожалуйста, ничего не надо объяснять. Я просто хочу помочь. Дайте мне такую возможность. Мне это будет приятно», — заявил Костомаров RT.

Он также добавил, что многие люди помогали делом, в том числе и Татьяна Навка, которая посодействовала его лечению в Коммунарке.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

Ранее Костомаров объяснил, почему не видит себя в роли тренера.

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