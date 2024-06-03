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Костомаров: никогда не стремился встать у руля и быть тренером

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров объяснил, почему не видит себя в роли тренера.

«Честно говоря, я никогда не стремился встать у руля и быть тренером. Слишком хорошо знаю, что это такое. Это колоссальная работа, очень трудная, требующая огромного терпения — изо дня в день с утра до вечера, по многу часов долбить, долбить одно и то же. А кроме того, даже если удаётся сделать большой результат, всё равно главным действующим лицом остаётся спортсмен. Ты же постоянно в его тени», — заявил он RT.

Фигурист также ответил на вопрос, важно ли ему быть на виду.

«Ну конечно, если столько сил на это тратишь. Ставишь перед собой цели, добиваешься их. Тут хочешь не хочешь, будешь на виду. Быть продюсером собственных шоу, как Авербух, тоже не всем дано. У Ильи всегда имелась невероятная творческая жилка, даже когда он выступал сам», — добавил он.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

Ранее Костомаров рассказал, почему не заказывает специальные протезы для полноценных занятий спортом.

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