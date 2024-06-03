Костомаров: люблю работать до хорошего пота, чтобы дышать было тяжело, чтобы мотор работал

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, почему не заказывает специальные протезы для полноценных занятий спортом.

«Я не настолько теннисист. Плюс, играя в теннис, невозможно избежать болезненных ощущений внутри протеза. Чем сильнее удар мяча об ракетку, тем более серьёзная нагрузка ложится на кость предплечья. То же самое с бегом. Я всегда любил бегать, мне нравилось себя нагружать, чтобы продолжать держать себя в форме, даже к триатлону всерьёз приглядывался. Но я не настолько этим одержим, чтобы заказывать специальные протезы для ног, подобно тем, что были у Оскара Писториуса и позволяли не только бегать, но и прыгать. Я могу крутить велосипед, соответственно, функционально себя там изматываю. Вообще люблю работать до хорошего пота, чтобы дышать было тяжело, чтобы мотор работал. Он меня, собственно, и спас во время болезни.

Ещё могу пользоваться элипсоидом, но это трудней, потому что баланс нужно держать руками. Иногда для разнообразия встаю на тренажёр, бегу километр или два лёгкой трусцой. Но, опять же, слишком ударной получается нагрузка на протез. Страдает нога, кости, колени. И всё это очень болезненные ощущения», — отметил Костомаров RT.

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Ранее Костомаров рассказал о своих планах.