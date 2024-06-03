RT в Telegram
Подпишись

Костомаров: люблю работать до хорошего пота, чтобы дышать было тяжело, чтобы мотор работал

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, почему не заказывает специальные протезы для полноценных занятий спортом.

«Я не настолько теннисист. Плюс, играя в теннис, невозможно избежать болезненных ощущений внутри протеза. Чем сильнее удар мяча об ракетку, тем более серьёзная нагрузка ложится на кость предплечья. То же самое с бегом. Я всегда любил бегать, мне нравилось себя нагружать, чтобы продолжать держать себя в форме, даже к триатлону всерьёз приглядывался. Но я не настолько этим одержим, чтобы заказывать специальные протезы для ног, подобно тем, что были у Оскара Писториуса и позволяли не только бегать, но и прыгать. Я могу крутить велосипед, соответственно, функционально себя там изматываю. Вообще люблю работать до хорошего пота, чтобы дышать было тяжело, чтобы мотор работал. Он меня, собственно, и спас во время болезни.

Ещё могу пользоваться элипсоидом, но это трудней, потому что баланс нужно держать руками. Иногда для разнообразия встаю на тренажёр, бегу километр или два лёгкой трусцой. Но, опять же, слишком ударной получается нагрузка на протез. Страдает нога, кости, колени. И всё это очень болезненные ощущения», — отметил Костомаров RT.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

Ранее Костомаров рассказал о своих планах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить