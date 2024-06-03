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⁠Костомаров: жена сказала «Никуда не торопись, наслаждайся сегодняшним днём»

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о своих планах.

«Просто сам я вообще не хочу как-то форсировать ситуацию. Мы обсуждали это дома с Оксаной, и она мне сказала: «Никуда не торопись. Наслаждайся сегодняшним днём, получай удовольствие от жизни, смотри, как растут твои дети». И вы знаете, это получается. Позанимался — чувствую удовлетворение после тренировки. То есть какое-то внутреннее спокойствие ко мне приходит. А вот когда начинаю думать о чём-то далеко идущем, строить в голове какие-то планы, это сразу вызывает внутренний протест: я что, мало в своей спортивной жизни напрягался, пахал, шёл к чему-то, добивался этой цели? Честно вам признаюсь, никогда не мечтал о том, чтобы по окончании карьеры продолжать себя истязать. А уж тем более сейчас.

Конечно же, предложения есть самые разные. Пойти в политику, помогать людям, таким же как я сам, справляться с организационными и бытовыми проблемами, основать свой фонд, наконец. Возможно, спустя какое-то время я что-то из этого реализую. Но сейчас просто не готов», — заявил Костомаров RT.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

Ранее Костомаров рассказал, где и как впервые надел коньки на протезы.

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