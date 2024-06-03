Костомаров: влезть с протезами в стандартные ботинки почти невозможно, первый раз надевал минут 30

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, где и как впервые надел коньки на протезы.

«В Сочи. Когда мы были на гастролях у Авербуха, он специально для нас с Оксаной сделал номер «Письма любви», где я выходил на лёд в кроссовках. С собой я привез старые коньки, в которых раньше катался. Вот и попробовал в один из дней их надеть. Для начала выяснилось, что влезть с протезами в свои стандартные ботинки почти невозможно. Нога-то уже не эластичная. В первый раз этот процесс занял у нас с Максом Стависким минут 30. После того как справились, идти на лёд было реально страшно, потому что я вообще не чувствовал баланса», — поделился он с RT.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

Ранее Костомаров высказался о выступлениях на различных мероприятиях.