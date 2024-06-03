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Костомаров: когда начал рассказывать о том, что со мной происходило, многие женщины плакали

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался о выступлениях на различных мероприятиях.

«Раньше меня никуда не приглашали. Мы могли в нашем внутреннем кругу пообщаться с фигуристами и тренерами, поделиться собственным опытом. Но так чтобы час, а то и больше, разговаривать со сцены с абсолютно незнакомыми людьми из других сфер — такого не случалось. Одна из последних таких встреч была в медицинском университете в Томске. Я увидел, что любопытен людям не только как олимпийский чемпион, но и как пациент. Им интересно было послушать, что я думаю о докторах, в окружении которых долгое время провёл в больнице. Что для меня было важно, что нет.

В Томске реально был полный зал. Когда я начал рассказывать о том, что со мной происходило, что пережили мои близкие, жена, дети и особенно мама, многие женщины плакали. То есть всех цепляет эта история. Конечно, раньше такого внимания не было. Даже когда ты олимпийский чемпион, через полгода после Игр тебя по-любому забудут, это нормально», — рассказал он RT.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

Ранее Костомаров рассказал, с кем из знаменитостей хотел бы встретиться.

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