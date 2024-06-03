Костомаров: хотел бы встретиться с Федерером и увидеть Джордана

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, с кем из знаменитостей хотел бы встретиться.

«Меня в этом отношении трудно чем-то удивить. Даже с президентом страны неоднократно встречались, пусть это было очень давно. Если рассуждать абстрактно, хотел бы встретиться с Роджером Федерером. Хотел бы увидеть Майкла Джордана. В моём понимании это величайшие люди, просто небожители. Сейчас периодически пересекаюсь со многими известными людьми из политических структур, из спорта. На днях был во МХАТе, где мне прямо на сцене вручали специальную премию. Там фактически весь кинематографический бомонд был представлен — режиссёры, актёры», — заявил он RT.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

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