Костомаров — о зеркале перед кроватью в больнице: поначалу видел там только бессильного урода

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился чувствами, которые испытывал в больнице.

«Я мучился в больнице, очень мучился. Когда начал заниматься, не мог даже просто поднять руку, лёжа на кровати. Даже когда каким-то нечеловеческим усилием её поднимал, рука просто падала, словно весила 100 кг. Я попросил принести в палату зеркало, чтобы, не вставая с кровати, можно было перед этим зеркалом заниматься. Мне казалось, что таким образом у меня будет возможность видеть хоть какой-то собственный прогресс. Но видел я там только бессильного урода, который из этого зеркала на меня смотрит. Занимался и плакал. Оксана уже видеть это не могла, постоянно предлагала: «Давай уберу зеркало?». Но я отказывался наотрез. Понимал, что мне нужно пройти и через это тоже», — рассказал Костомаров RT.

Он также ответил на вопрос, когда ему стало легче принимать себя после болезни.

«Мне и сейчас картина не нравится, если честно. Но сейчас по крайней мере я подхожу к зеркалу сам, а не меня подкатывают на инвалидном кресле. Смешно вспоминать, но пока я лежал в больнице на спине, как черепаха, все, кто заходил ко мне в палату, казались великанами — доктора, медсёстры. А когда всё-таки встал на протезы, поразился, какой я всё-таки здоровый по сравнению с ними, пусть и пошатываюсь. Опять же, это добавило мотивации двигаться, тренироваться», — добавил он.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

Ранее Костомаров рассказал о помощи государства в приобретении протезов.