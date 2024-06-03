Костомаров: Оксане надо памятник поставить, за всё что она для меня сделала

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о помощи государства в приобретении протезов.

«Государство в этом плане сильно помогает, есть такая опция. Хотя волокиты как обычно хватает. Сначала оформляешь все необходимые документы, берёшь кредит, покупаешь протез за свой счёт, и только потом в течение нескольких месяцев государство эти траты компенсирует. Всем этим занималась Оксана, и ей реально надо памятник поставить за всё, что она для меня сделала и продолжает делать», — заявил он RT.

Ранее Костомаров поделился планами на будущие программы.