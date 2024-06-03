Костомаров — о занятиях теннисом: быстро понял, что затея нереальна

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о желании попробовать заниматься теннисом после операций.

«Несколько раз пробовал и очень хотел вернуться на корт. Даже с Кареном Хачановым удалось постучать немножко после турнира в Петербурге. Но, к сожалению, я быстро понял, что затея нереальна. Бионический протез — это достаточно дорогая конструкция, и очень хрупкая, к тому же. Он больше подходит для эстетического использования, и уж точно не для таких грубых вещей, как игра в теннис. Всё-таки, теннисисту кисть нужна, пальцы. Тут же тонкие механизмы, которые от чрезмерной нагрузки могут просто поотваливаться, поломаться, погнуться. А протез под два миллиона стоит. Ну и зачем это надо? Я пробовал привязывать ракетку эластичным бинтом, изолентой, но если мячик не попадает в центр, она просто прокручивается, перестаёт держаться. Хотя какое-то своё самолюбие я потешил», — рассказал он RT.

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Ранее Костомаров поделился, как решился встать на коньки после болезни.