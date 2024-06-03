RT в Telegram
Подпишись

Костомаров: ходить приходилось совсем не на тех частях тела, которые предназначены для этого

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как решился встать на коньки после болезни.

«Не сказать, что я сильно в это верил. Когда ещё в больнице заново учился делать шаги на полу, в ступор просто входил. Это было ужасно больно, все занятия проходили со слезами на глазах, потому что ходить приходилось совсем не на тех частях тела, которые предназначены для этого», — заявил он RT.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

Ранее Костомаров рассказал, почему не заказывает специальные протезы для полноценных занятий спортом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить