Костомаров: ходить приходилось совсем не на тех частях тела, которые предназначены для этого

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как решился встать на коньки после болезни.

«Не сказать, что я сильно в это верил. Когда ещё в больнице заново учился делать шаги на полу, в ступор просто входил. Это было ужасно больно, все занятия проходили со слезами на глазах, потому что ходить приходилось совсем не на тех частях тела, которые предназначены для этого», — заявил он RT.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

Ранее Костомаров рассказал, почему не заказывает специальные протезы для полноценных занятий спортом.