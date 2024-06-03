Карпин: Сафонов в ПСЖ способен стать основным вратарём

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Если Сафонов перейдёт в ПСЖ, это будет здорово для сборной. Кто сказал, что он едет вторым вратарём? Неважно, сразу или постепенно, но Матвей способен стать основным»,— цитирует Карпина «Чемпионат».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее во Франции сообщили, что Сафонов прошёл медобследование для перехода в ПСЖ.