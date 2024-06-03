Metaratings: Петросян отказалась выступать за сборную Армении

Чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян не будет выступать за сборную Армении.

По информации Metaratings, Федерация фигурного катания Армении контактировала с фигуристкой и её окружением. Петросян ответила отказом и сообщила, что будет продолжать выступления в России.

Напомним, что Аделия является чемпионкой России, двукратной победительницей финала Гран-при России и обладательницей золота этапа юниорской серии Гран-при в Словении.

Ранее Петросян заявила, что не будет пытаться вставлять в свои программы новые четверные прыжки.