Личка — о давлении из-за работы в России: я свободный человек

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, оказывают ли на него давление в Чехии из-за работы в России.

«Нет, никакого давления не было. Я работаю в России давно. Я больше не читаю комментарии, делаю что хочу и могу работать там, где хочу. Я свободный человек», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Личка был признан лучшим тренером РПЛ в сезоне-2023/24. На награду также претендовали Владимир Ивич («Краснодар») и Валерий Карпин («Ростов»).

«Динамо» по итогам сезона заняло третье место в РПЛ. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали турнира достались «Краснодару».

Ранее Валерий Непомнящий рассказал, что переживал за «Динамо» в чемпионской гонке.