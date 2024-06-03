Личка — о давлении из-за работы в России: я свободный человек
«Нет, никакого давления не было. Я работаю в России давно. Я больше не читаю комментарии, делаю что хочу и могу работать там, где хочу. Я свободный человек», — цитирует специалиста «Матч ТВ».
Личка был признан лучшим тренером РПЛ в сезоне-2023/24. На награду также претендовали Владимир Ивич («Краснодар») и Валерий Карпин («Ростов»).
«Динамо» по итогам сезона заняло третье место в РПЛ. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали турнира достались «Краснодару».
Ранее Валерий Непомнящий рассказал, что переживал за «Динамо» в чемпионской гонке.