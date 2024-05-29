Непомнящий: переживал за «Динамо», но и третье место — это тоже успех

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий рассказал, что переживал за «Динамо» в чемпионской гонке сезона-2023/24.

«Мои симпатии были на стороне ЦСКА, само собой, но и на стороне «Динамо». Я переживал за эту команду. И то, что лучшим игроком и тренером признали представителей «Динамо», это о чём-то да говорит. Мне кажется, они выполнили задачу. Но и третье место вполне успешно», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

Напомним, что в последнем туре РПЛ «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». Столичный клуб стал третьим.

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