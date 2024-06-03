Аршавин: не понимаю, как Анчелотти делает классные команды

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин восхитился работой главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Не понимаю, как Анчелотти делает классные команды. «Реал» остался без центрального нападающего, уверенно играл весь сезон, выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

По итогам сезона мадридская команда выиграла чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов. В решающем матче европейского турнира «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в Лиге чемпионов.