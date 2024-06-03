Аршавин: не понимаю, как Анчелотти делает классные команды
«Не понимаю, как Анчелотти делает классные команды. «Реал» остался без центрального нападающего, уверенно играл весь сезон, выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
По итогам сезона мадридская команда выиграла чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов. В решающем матче европейского турнира «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в Лиге чемпионов.