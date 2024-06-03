RT в Telegram
Подпишись

Аршавин: не понимаю, как Анчелотти делает классные команды

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин восхитился работой главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Не понимаю, как Анчелотти делает классные команды. «Реал» остался без центрального нападающего, уверенно играл весь сезон, выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

По итогам сезона мадридская команда выиграла чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов. В решающем матче европейского турнира «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить