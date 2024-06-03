Кроос: для меня будет большой честью отдать восьмой номер Вальверде
- Игроки "Реала" Тони Кроос и Федерико Вальверде
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- © Helios de la Rubia
«В следующем сезоне мой восьмой номер освободится. Для меня будет большой честью отдать свой номер этому парню, Вальверде», — сказал Кроос во время чемпионского парада в Мадриде.
34-летний немец объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы — 2024. Он защищал цвета «Реала» с 2014 года. В составе команды Кроос выиграл 23 трофея, включая пять титулов Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью призвал ФИФА и УЕФА запретить Кроосу завершать карьеру.