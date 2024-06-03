Кроос: для меня будет большой честью отдать восьмой номер Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос публично вручил свой игровой номер одноклубнику Федерико Вальверде.

«В следующем сезоне мой восьмой номер освободится. Для меня будет большой честью отдать свой номер этому парню, Вальверде», — сказал Кроос во время чемпионского парада в Мадриде.

34-летний немец объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы — 2024. Он защищал цвета «Реала» с 2014 года. В составе команды Кроос выиграл 23 трофея, включая пять титулов Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью призвал ФИФА и УЕФА запретить Кроосу завершать карьеру.