Андрей Мостовой: «Зенит» должен был победить «Балтику» со счётом 5:1

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу команды в суперфинале Кубка России по футболу над «Балтикой».

«У нас было много моментов и подходов. Счёт должен быть 5:1, но произошло так, как произошло. Эта игра — показатель всего сезона. Но выиграли всё и, наверное, заслужили», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе победителей отметились Нино и Алип. За «Балтику» единственный мяч забил Алекс Фернандес.

Таким образом, подопечные Сергея Семака выиграли пятый Кубок России (1999-й, 2010-й, 2016-й, 2020-й).

Ранее Семак назвал заслуженной победу «Зенита» в cуперфинале Кубка России.