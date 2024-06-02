Сафиуллин — о возможном участии в Олимпиаде-2024: если будет возможность, поеду

Российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал возможное участие в Олимпийских играх в Париже.

«У меня мало информации по Олимпиаде. Последнее, что я слышал, что мы можем играть. Если будет возможность, поеду. Но пока конкретики нет. Понятно, что играть здесь же, но условия будут другие, другая погода», — цитирует Сафиуллина «Чемпионат».

ITF приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Атлеты должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о победе над россиянкой Анастасией Потаповой.