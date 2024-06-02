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Свёнтек — о разгроме Потаповой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»: довольно быстро и странно

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Польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о победе над россиянкой Анастасией Потаповой.
Свёнтек — о разгроме Потаповой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»: довольно быстро и странно
  • Gettyimages.ru

«Я просто была очень сосредоточена. Всё прошло довольно быстро… довольно странно», — сказала Свёнтек в послематчевом комментарии.

Россиянка уступила польке Иге Свёнтек со счётом 0:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 40 минут.

В следующем раунде Свёнтек сыграет с победительницей встречи Ольга Данилович (Сербия) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Ранее Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где сыграет с Грачёвой.

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