Свёнтек — о разгроме Потаповой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»: довольно быстро и странно
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«Я просто была очень сосредоточена. Всё прошло довольно быстро… довольно странно», — сказала Свёнтек в послематчевом комментарии.
Россиянка уступила польке Иге Свёнтек со счётом 0:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 40 минут.
В следующем раунде Свёнтек сыграет с победительницей встречи Ольга Данилович (Сербия) — Маркета Вондроушова (Чехия).
Ранее Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где сыграет с Грачёвой.