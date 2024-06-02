Романо: Мбаппе стал игроком мадридского «Реала»

Нападающий Килиан Мбаппе перешёл в «Реал».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, все условия между сторонами согласованы, контракт подписан. Официальное объявление состоится на следующей неделе.

Игрок будет получать в «Реале» €15 млн в год, что является меньшей суммой, нежели он зарабатывал в столице Франции, однако футболисту полагается подписной бонус в размере €150 млн.

В минувшем сезоне Мбаппе сыграл 48 матчей, в которых сумел забить 44 мяча и отдать 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что в «Реале» опасаются, что Мбаппе может ухудшить атмосферу в команде.