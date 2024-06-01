L'Équipe: в «Реале» опасаются, что Мбаппе может ухудшить атмосферу в команде

В мадридском «Реале» обеспокоены ухудшением атмосферы в команде после прихода нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает L'Équipe, сотрудники сливочных опасаются, что Мбаппе может не адаптироваться в команде, которая выигрывала трофеи и до его прихода в клуб.

По информации источника, француз будет иметь самую высокую заработную плату.

Игрок будет получать в «Реале» €15 млн в год, что является меньшей суммой, нежели он зарабатывал в столице Франции, однако футболисту полагается подписной бонус в размере €150 млн.

В минувшем сезоне Мбаппе сыграл 48 матчей, в которых сумел забить 44 мяча и отдать 10 голевых передач.

Ранее президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал уход Мбаппе.