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Гончаров: Махачев находится на пути к величию

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Чемпион АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров высказался о победе россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.
Гончаров: Махачев находится на пути к величию
  • Gettyimages.ru

«Мне очень понравился бой, очень понравилось выступление Ислама. Да и Порье сегодня удивил — как он защищался от борьбы. Но Ислам в этом крутом поединке показал, почему он чемпион и номер один Р4Р. Считаю, что Ислам Махачев на пути к величию, и 14 побед подряд в UFC об этом говорят», — цитирует Гончарова «Матч ТВ».

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе. 

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее сообщалось, что Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе.

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