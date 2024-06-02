Гончаров: Махачев находится на пути к величию

Чемпион АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров высказался о победе россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.

«Мне очень понравился бой, очень понравилось выступление Ислама. Да и Порье сегодня удивил — как он защищался от борьбы. Но Ислам в этом крутом поединке показал, почему он чемпион и номер один Р4Р. Считаю, что Ислам Махачев на пути к величию, и 14 побед подряд в UFC об этом говорят», — цитирует Гончарова «Матч ТВ».

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее сообщалось, что Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе.